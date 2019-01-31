Son Dakika Haberleri: Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Kuş Gemlik Adliye Sarayını Ziyaret Etti

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Kuş Gemlik Adliye Sarayını Ziyaret Etti

2 saat önce

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Gemlik'te yapılan yeni adliye binasını ziyaret etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Kuş Gemlik Adliye Sarayını Ziyaret Etti, System.String[]
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Gemlik'te yapılan yeni adliye binasını ziyaret etti.

Gemlik Adliyesi inşaatı hakkında müteahhit firma yetkililerinden de bilgi alan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, inşaatın tüm bölümlerini de ekibiyle birlikte inceledi. Farklı bölümler ile alakalı da Kuş, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger'den brifing aldı. İnşaatı devam ettiren firma yetkilileri de 70 kişiyle çalışmaların sürdüğünü ve haziran ayında taşınacak hale gelmesinin mümkün olduğunun altını çizdiler.

Kuş ise, adliyenin gerek konum, gerek yapının mimarisi, gerekse büyüyen bir ilçenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmasının önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

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