Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ramazan Solmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

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Son Dakika › Güncel › Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

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