Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şen, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafını oylayan Şen, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şenliği" fotoğrafını tercih etti.

Başsavcı Gökhan Şen, birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını vurguladı.