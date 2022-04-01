Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

01.04.2022 00:57
Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 637 bin 500 adet sigara, 1 buçuk milyon makaron ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 637 bin 500 adet sigara, 1 buçuk milyon makaron ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yıldırım ilçesinde bulunan bir depoya yapılan baskında Ö.Y., Ö.H.Y. ve U.S.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bandrolsüz ve kaçak 637 bin 500 adet sigara, 1 buçuk milyon adet makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araç şoförlerinden N.K., K.K. ve depo sahibi Ö.H.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatılırken, ele geçirilen kaçak malzemelere ve araçlara el konuldu. - BURSA

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Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Sigara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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