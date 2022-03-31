BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

31.03.2022 11:55

Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.

Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Ö.Y., Ö.H.Y. ve U.S.Y.'ye ait depo ile N.K. ve K.K.'ya ait 3 ayrı araçta, kaçak tütün ve sigara filtresi olduğu yönünde ihbar aldı. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo ve 3 ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 637 bin 500 adet bandrolsüz ve kaçak sigara, 1,5 milyon adet boş makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konuldu. (DHA)

BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500
Bursa'da 1 buçuk milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi Bursa'da 1 buçuk milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:02 SES Parti kuruluş dilekçesini verdi! Logosundaki güvercin görseli tartışma yarattı
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: BURSA'DA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement