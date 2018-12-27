Bursa'da 1.5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
1 saat önce
BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bin 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.
BURSA (İHA) – Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bin 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gemlik'de devriye görevi sırasında Karacaali Mahallesi iskelesi'nde C.P. isimli şahsa ait 66 çuval içerisinde yaklaşık 1.5 ton kaçak midye ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.P. isimli şahıs hakkında 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, ele geçirilen midyeler de Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:19 Kaynak: İHA
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