Son Dakika Haberleri: Bursa'da 1.5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Bursa'da 1.5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

26 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bin 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Bursa'da 1.5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bin 500 kilo kaçak midye ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'de devriye görevi sırasında Karacaali Mahallesi iskelesi'nde C.P. isimli şahsa ait 66 çuval içerisinde yaklaşık 1.5 ton kaçak midye ele geçirdi. Gözaltına alınan C.P. isimli şahıs hakkında 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, ele geçirilen midyeler de Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(Hurşit Topal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Jandarma, Gemlik, Bursa, Güncel
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