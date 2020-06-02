Bursa'da 1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ay önce kalp krizi geçiren İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 47 yaşındaki uzman çavuş Şahin Keser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevi sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keser, daha sonra ambulansla Bursa'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede 1 aydır yoğun bakım tedavisi süren Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keser'in cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. - BURSA