Bursa'da 1 ay solunum cihazına bağlı kalan koronavirüs hastası, normal odaya alındı - Son Dakika

Bursa'da 1 ay solunum cihazına bağlı kalan koronavirüs hastası, normal odaya alındı

BURSA Şehir Hastanesi'nde 1 ayı solunum cihazına bağlı olarak 2 aydır koronavirüs tedavisi gören R.Ş. (65), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan normal odaya alındı. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen R.Ş., Hastalığa yakalandığımda konuşmakta zorlanıyordum. Şu anda harika durumdayım dedi.

Bursa'da, 2 ay önce ateş, titreme ve nefes darlığı şikayeti olan 65 yaşındaki R.Ş., koronavirüs tanısı ile Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki R.Ş. ilk 1 ay solunum cihazına bağlı kaldı. 2 aylık yoğun bakım tedavisi tamamlanan R.Ş. sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal odaya alındı.

'2 AYDIR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEYDİ'

Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, Hastamız iki aydır yoğun bakım ünitemizde takip edilmekteydi. Bir ayını solunum cihazına bağlı halde geçirdi. 10 gündür solunum cihazından ayrı. Öncesine ait sadece istemik kalp hastalığı vardı. Takipleri sırasında akciğer damarlarının bir tanesinde tıkanıklık da tespit ettik. Ama bütün tedavilerimize cevap aldık. Şu anda sağlıklı bir şekilde kliniğe götüreceğiz. Bu süreç içerisinde de çok fedakar bir şekilde çalışan tüm hemşire arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz dedi.

'MAKİNEYE BAĞLANMAK BENİ KORKUTMUŞTU'

Yoğun bakımdan çıkmanın mutluluğunu yaşayan R.Ş. de, Hastaneye geldiğimde pelte gibiydim. Şimdi ise rahatlıkla konuşabiliyorum. Bir gün sonra belki ayağa kalkacağım, umudum o. Şu anda eskisine nazaran harika hissediyorum. Çünkü eski halimi bildiğim için şu an çok güzel hissediyorum. Hastalığa ancak buraya geldikten sonra vakıf oldum, hastalığımın ne olduğunu buraya gelince öğrendim. Makineye bağlanmam, beni biraz korkuttu. İnsanların başına gelmeden önce vücut işaret veriyor. Bu işaretleri iyi görmemiz lazım. Bunlara dikkat etmek lazım, hele belli bir yaşın üstündekiler bu işaretlere çok dikkat etsinler? diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNETTARIM'

Eşini ve çocuklarını çok sevdiğini ve özlediğini dile getiren R.Ş. 'Başta buraya gelişimi sağlayan kişilere, ardından sihirli ellere sahip doktorlarıma ve hastane personeline çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hastanenin ihtimamlı ve dikkatli personeli var, personele çok teşekkür ediyorum. Doktorların, hemşirelerin, hastane personelinin bana davranışlarından, benimle ilgilenmelerinden dolayı hepsine çok minnettarım. Elinize, emeğinize sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal mesafe ile ilgili söylenenlere uyalım. Aradaki mesafeyi koruyalım. Çünkü bunların hepsi biz insanların lehine ve yararına söylenen şeyler. Bu uygulamalara uymamız lazım dedi.