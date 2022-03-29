Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı - Son Dakika
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Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı

29.03.2022 13:07
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı

Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1 buçuk tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı.

Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1 buçuk tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı. Öğle saatlerinde ise vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı. Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçlarının lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı. Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi. İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı. - BURSA

Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı

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Kimyasal, Bursa, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı - Son Dakika
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