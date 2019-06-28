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Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi

44 dakika önce

Bursa narkotik polisi, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, System.String[]
Bursa narkotik polisi, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo bonzai ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şahısları takibe aldı. Yapılan takiplerin sonunda 7 kişinin ev, iş yeri ve arabalarına baskın yaptı. Operasyonda 1 kilo 15 gram bonzai, 150 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T.Ç, İ.O, E.I, I.S, H.İ.Ç, S.Y. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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