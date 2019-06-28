Son Dakika Haberleri: Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 7 gözaltı
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Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 7 gözaltı

2 saat önce

BURSA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 7 gözaltı, System.String[]
BURSA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda A.T.Ç., İ.O., E.I., I.S., H.İ.Ç., S.Y. ve F.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 1 kilo 15 gram bonzai, 150 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, H.İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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