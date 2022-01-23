Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Elazığ'da yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlı, Elazığ'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta silahlı saldırı sonucu Suriyeli H.D'nin (28) öldüğü, eşi M.D'nin (27) yaralandığı olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara ve Eskişehir'de 9 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma üzerine olayı gerçekleştiren kişinin Suriye uyruklu Sair E. (21) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olay sonrası Elazığ'a kaçtığını belirleyen ekipler, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sair E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayda yaralanan kadının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ankara ve Eskişehir'de yakalanan zanlıların da sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta 21 Ocak'ta yürüyen H.D. ve eşi M.D. tabancayla vurulmuştu. Çevredekiler tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen H.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. M.D. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.