Üye Girişi
Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

11.02.2022 12:50
Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, 9 Şubat gecesi meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında G.C'nin kullandığı 16 MDS 91 plakalı cipin ters yönden geldiği görülüyor.

Kayıtlarda, cip ile karşı yönden gelen Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobilin çarpışması yer alıyor.

Ersel Atmaca idaresindeki otomobil ile G.C'nin kullandığı cip çarpışmış, kaza yapan araçlara da Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, G.C, ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

YORUMLAR
500

Osmangazi, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:59:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement