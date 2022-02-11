Bursa'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, 9 Şubat gecesi meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında G.C'nin kullandığı 16 MDS 91 plakalı cipin ters yönden geldiği görülüyor.

Kayıtlarda, cip ile karşı yönden gelen Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobilin çarpışması yer alıyor.

Ersel Atmaca idaresindeki otomobil ile G.C'nin kullandığı cip çarpışmış, kaza yapan araçlara da Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, G.C, ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.