Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Orhaneli ilçesine bağlı 240 nüfuslu kırsal Nalınlar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.

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