Bursa'da 1 Ton Kaçak Kesim Et Ele Geçirildi

Bursa'da jandarma tarafından durdurulan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi.

Bursa'da jandarma tarafından durdurulan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrolünde 14 plakalı araç durduruldu. Yalova'dan Balıkesir'e sevk edilen kaçak kesilmiş bir ton et ele geçirildi. Araç sürücü S.T. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaçak etler imha edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edilirken, şüpheli S.T.'ye idari para cezası kesildi. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Baldızına Sarkıntılık Yapan Enişte, 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı