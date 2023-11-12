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Bursa'da 10 katlı iş merkezi alev alev yandı! 99 ofis küle döndü, araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'da 10 katlı iş merkezi alev alev yandı! 99 ofis küle döndü, araçlar kullanılamaz hale geldi

12.11.2023 09:33  - Güncelleme: 10:06

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı 99 ofis küle dönerken, otoparktaki 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Yangında 99 ofis küle dönerken otoparkta bulunan 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın! 99 ofis ve otoparktaki 2 otomobil küle döndü

İHBAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi AFAD ve çevik kuvvet sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına 25 araç 70 personel ile müdahale etti.

Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın! 99 ofis ve otoparktaki 2 otomobil küle döndü

KAFEDE BAŞLAYIP OFİSLERE SIÇRADI

Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı. Binanın dış cephesinin kompozit olması nedeniyle yangın büyüyerek yayıldı. Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki binaya sıçradı.

Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın! 99 ofis ve otoparktaki 2 otomobil küle döndü

99 OFİS YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 99 ofisin bulunduğu iş merkezi ve otoparkta bulunan 2 araç yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının gece saatlerinde çıkması facianın önüne geçti.

Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın! 99 ofis ve otoparktaki 2 otomobil küle döndü
Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın! 99 ofis ve otoparktaki 2 otomobil küle döndü
Kaynak: İHA

Nilüfer, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 10 katlı iş merkezi alev alev yandı! 99 ofis küle döndü, araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 10 katlı iş merkezi alev alev yandı! 99 ofis küle döndü, araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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