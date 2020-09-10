Bursa'da 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan U.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Evde yapılan aramalarda 10 kilogram metamfetamin, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından U.K'nin adresine operasyon düzenledi.

Bursa 'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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