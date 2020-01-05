Bursa'da 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, noterde sahte imza sirküleri onaylatma, sahte nüfus cüzdanı kullanma, görevli memura yalan beyanda bulunma, sahte sürücü belgesi ve ikamet belgesi düzenleme" gibi suçlardan 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılan A.T'nin, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, 10 yıldır aranan ve 53 bin 253 lira adli para cezası da bulunan A.T'yi, Çinkolu Kahve Sokağı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.