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Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu - Son Dakika

Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu

08.06.2021 20:44

- Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu Bursa'da 100 gram simidin fiyatı 2 liradan 2 lira 25 kuruşa yükseldi.

- Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu

BURSA - Bursa'da 100 gram simidin fiyatı 2 liradan 2 lira 25 kuruşa yükseldi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da simidin yeni fiyatını açıkladı. 31 Aralık 2019'da 100 gram simidin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiş, yaklaşık 1 buçuk yıldır simide zam yapılmamıştı. Alınan son kararla birlikte bugünden itibaren 100 gram simit Bursa'da 2 lira 25 kuruştan satılacak.

Covid -19 virüs salgınından dolayı esnafın zor günlerden geçtiğini belirten Erdal Pınar, "Keza hammadde fiyatlarında anormal bir artış var. 31 Aralık 2019'da simide zam yapılmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıldır simide zam yapılmıyordu. Pandemiden dolayı Bursalı hemşerilerimizi de düşünerek bir müddet daha zam yapmadık. Ama son çare zam yapmak oldu. Esnafımızın ayakta durması için mecburen bu zammı yaptık. Esnafımız yaklaşık 15-16 aydır pandemiden dolayı kapalı. İstikrarlı iş yapılmıyor. Devletin verdiği desteklerden de benim esnafımın hiçbiri faydalanamadı" dedi.

Maliyetler yüzde 41,2 oranında arttı

Artan susam, un, yağ fiyatlarının esnafı mağdur ettiğini vurgulayan Pınar, "Esnafın yaşaması için bu zammı yapmak zorundayız. Biz hemşerilerimizi düşünerek az bir zam yaptık. Diğer vilayetlerde 2 buçuk liraya çıkan simit fiyatlarını biz Bursa'da 2 lira 25 kuruş olarak kararlaştırdık. Bursalı hemşerilerimize 225 kuruştan simit satacağız. Bu fiyat esnafı rahatlatmaz. Esnafın rahatlaması için en az 2 lira 75 olması gerekiyor. Biz insanların durumundan ve pandemiden dolayı zammı sineye çektik ve sadece yüzde 12 zam yaptık. Artan maliyetler yüzde 41,2 arttı" diye konuştu.

Türkiye'nin yakın zamanda pandemiden kurtulması için aşı çalışmalarına temas eden Pınar, " Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Biz gıda üreticileri olarak öncelikli aşıya talibiz. Bize aşı yapılmasını istiyoruz. Gıda üretiyoruz ve herkese bulaştırma ihtimalimiz olabilir. Öncelikli olarak aşılamaya alırsalar çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu
Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu
Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu
Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu

Koronavirüs, Aralık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu - Son Dakika


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