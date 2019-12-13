Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması iki İncil ele geçirildi.

Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması iki İncil ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.A. ve E.K'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler, onları ve bağlantılı oldukları H.Ş. ve A.Ö'yü İnegöl ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen, papirüs üzerine Süryanice el yazısı olarak yazılmış iki adet İncil ele geçirdi.

Gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, İncil, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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