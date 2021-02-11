Bursa'da 1038 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 1038 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edilen E.O. ve H.O'ya yönelik operasyon başlattı. Şüphelilere ait Kumyaka Mahallesi'ndeki ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1038 litre sahte içki ile çeşitli ebatlarda cam şişe, damacana, bidon, damıtma aparatı, damıtma kazanı ve kaynatma ocağı bulundu. Gözaltına alınan E.O. ve H.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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