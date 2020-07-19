Bursa'da 104 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da 104 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasının 104 çalışanı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Bursa'da faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasının 104 çalışanı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesindeki otomotiv fabrikasında çalışan 104 işçi, akşam yemeğinin ardından ishal ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:33 Kaynak: AA
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