Bursa'da 104 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesindeki otomotiv fabrikasında çalışan 104 işçi, akşam yemeğinin ardından ishal ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa 'da faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasının 104 çalışanı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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