Bursa'da 11 araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bursa'da bazı araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık sürede 11 araçtan 247 bin liralık eşya çalan F.U'yu güvenlik kameralarından tespit etti.

Benzer suçlardan emniyette 23 kaydı bulunan F.U, gözaltına alındı.

Bazı hırsızlık olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.