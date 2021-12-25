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Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı

25.12.2021 14:48

Son dakika habere göre Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya uçan ve sürücüyle birlikte 12 yolcunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya uçan ve sürücüyle birlikte 12 yolcunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne seyir halinde olan sürücü Kasım Çalışkan yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada, 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kimlikleri belli oldu

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar sürücü ile yolcular Zübeyde Karagöz (51), Hayri Baltacı (39), Ayşe Güzelel (60), Selda Değer (35), Ali Yaz (69), Methiye Yalçın (61), Ramazan Güzelel (62), Seyit Ahmet Öztekin (51), İdris Yalçın (59), Mehmet Taşve Songül Yazİnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; otobüsün seyir halindeyken yoldan çıkıp tarlaya uçtuğu anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı
Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı
Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı
Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı

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Ankara, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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