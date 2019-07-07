Bursa'da 12 ton kaçak midye ele geçirildi
56 dakika önce
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton kaçak midye ele geçirildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton kaçak midye ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, kaçak midye ticareti yapıldığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Bursa'nın Orhangazi
ilçesi Çeltikçi
Mahallesi'ne operasyon düzenledi. C.G.'ye ait iş yerinin önünde bulunan tırın kasasını açan jandarma ekipleri, 12 ton çuvallanmış midye ile karşılaştı. Midyelere el konulurken, tır şoförü C.A. ve iş yeri sahibi C.G.'ya 1380 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan bin 635 TL idari para cezası kesildi. - BURSA
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