Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, arkadaşını böyle bıçakladı - Son Dakika
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Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, arkadaşını böyle bıçakladı

16.03.2023 11:19

Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, arkadaşını böyle bıçakladı Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul 6.sınıf öğrencisi arkadaşını bıçaklayarak yaralarken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, arkadaşını böyle bıçakladı

BURSA - Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul 6.sınıf öğrencisi arkadaşını bıçaklayarak yaralarken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6.sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10.sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı. Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı. Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.'yi kalça kısmında bıçakladı. Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.'yı yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, arkadaşını böyle bıçakladı - Son Dakika


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