Bursa'da 120 gün sonra mesafeli tiyatro oyunu - Son Dakika

Bursa'da 120 gün sonra mesafeli tiyatro oyunu

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu oyuncuları açık havada 120 gün aradan sonra sosyal mesafe kurallarını koruyarak oyunlarını sergiledi.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu oyuncuları açık havada 120 gün aradan sonra sosyal mesafe kurallarını koruyarak oyunlarını sergiledi.

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Devlet Tiyatroları, (covid-19) salgını nedeniyle 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında 19 Temmuz Cumartesi akşamı yeni oyunuyla sanatseverlerle buluştu. Haldun Taner'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunu eğlenceli ve mizahi açıdan seyircilere aktarıldı.


Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatro oyuncularını ilçelerden izlemeye sanatsever geldi. Bursalılar bu oyunu izlemek için yoğun katılım sağlarken oyun boyunca sosyal mesafeli, maskeli ve keyifli zaman geçirdi.


Devlet Tiyatrosu oyuncuları Haldun Taner'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" sosyal mesafe kurallarıyla Bursa Kültürpark Açık Hava sahnesinde seyircilere karşı oynandı. Oyunu açık havada gerçekleştiren devlet tiyatrosu oyuncuları, toplumun her kesiminin kendini anlayacağı karakterleri canlandırdı. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturtuldu. Oyuna gelenler maskesiz içeri alınmazken ateşleri de ölçüldü. Alana dezenfektan istasyonları koyuldu. Ayrıca reji de mesafeye dikkat ederken oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmedi.


Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Pandemi sonrası Bursalıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Bursa Devlet Tiyatrosu olarak 4 ay sonra bu gece 'perde' dedik ve Keşanlı Ali Destanı'nı oynamaya başladık. Çok heyecanlıyız, mutluyuz çünkü 4 ay gibi bir süre sahnelerden uzak kaldık, izleyicimizi özledik. Tabi bu akşam yeni normal sürecinde sağlık önlemleriyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Bizler için bir ilk oldu. Fiziksel mesafeye dikkat ederek koltuk düzenlemesi yapıldı izleyicilerimiz için, her izleyicimizin ateşi ölçüldü, maskeli olup olmadıklarına dikkat edildi, hijyen malzemeleri ile kapıda karşıladık. Beklediğimizin üzerinde bir izleyiciyle karşılaştık çok mutluyuz. Bu 8 gün sürecek tiyatro şölenine tüm Bursalıları bekliyoruz. Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sahnemizde 1 Eylül'de Tarla Kuşu ve Juliet oyunumuzla ana sezonumuza da merhaba diyeceğiz. 340 kişilik bir salonumuz var ancak ilk etapta yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynayacağız. Yine sağlıkla ilgili tüm önlemleri orada da almaya gayret edeceğiz. Tiyatrolarımız 'perde' demeye bir şekilde devam edecek ama en önemlisi sağlık. Dilerim güzel hoş bir sezon olur. Bu hayatımızda ilk defa tecrübe ettiğimiz bir dönem. Dilerim tüm dünya tekrar sağlıklı günlerine kavuşur ve biz de yüzde 100 doluluk oranıyla tekrar izleyicilerimizle buluşuruz" dedi.


Plaket hediye edildi


Bursa Devlet Tiyatro Müdürü Arzu Tan Bayraktutan oyunun finalinde katkılarından dolayı Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik'e günün anısına plaket verdi. - BURSA

Devlet Tiyatroları, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 120 gün sonra mesafeli tiyatro oyunu - Son Dakika
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