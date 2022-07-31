Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Ayrıca 9 araç sahibine de 9 bin 850 lira idari ceza uygulandı.

Bursa 'da, 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 500 kişi sorgulanırken, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

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