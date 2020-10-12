Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi

12.10.2020 21:08
Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 120 şişe içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 120 şişe içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamete ve restorana yapılan baskında 120 şişe sahte içki, 105 boş şişe, 5 litre etil alkol ve çok sayıda anason, renklendirici ve tatlandırıcı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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