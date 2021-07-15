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BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI - Son Dakika

BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:45

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1200 rakımlı dağların zirvesinde yetişen ahududunun hasadı başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1200 rakımlı dağların zirvesinde yetişen ahududunun hasadı başladı. 300 dönüm alanda 600 ton rekolte beklenen ahududunun kilosu ise 30 TL'den alıcı buluyor.

İnegöl'e bağlı kırsal Kıran Mahallesi'nin 1200 rakımlı dağlarının zirvesinde yetişen ahududunun hasadı başladı. Kilosu 30 TL'den alıcı bulan ahududu, çiftçinin de yüzünü güldürdü. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de ahududu hasadını inceledi. Çelik, Kıran Mahallesi'nden 400, Bahçekaya Mahallesi'nden ise 200 ton rekolte beklediklerini açıkladı. İnegöl'ün bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Sezai Çelik, İnegöl'de 80'in üzerinde üründen gelir sağlıyoruz. Eskiden değerli olan ahududu son yıllarda fiyatları düşmüştü. 10 TL'ler civarında satılıyordu. Bu sene ise fiyatı 30 TL oldu. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var. Allah çiftçilerimize bol kazanç versin dedi.

Çiftçi Kazım İmer, Bahçemiz Genç Çiftçi Projesi kapsamında 3 yıl önce hazırlandı. Ahududu, 900 ile 1200 rakım arasında yetişiyor. Şu an bulunduğumuz 1200 rakımda yetişen ürünler. Bu sene hasadımız güzel başladı. Kilosunu 30 TL'den satıyoruz. Dönümünden 2 ton civarında ürün alıyoruz. Bu yıl güzel geçiyor. Oldukça talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Daha çok üretim yapılabilir dedi.

BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI
BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI

Türk Lirası, Sezai Çelik, Çiftçi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 1200 RAKIMLI DAĞLARIN ZİRVESİNDE AHUDUDU HASADI - Son Dakika


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