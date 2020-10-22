Bursa'da 125 bine yakın bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheliye ait Osmangazi ilçesindeki adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda 124 bin 420 bandrolsüz sigara, 38 bin boş gümrük kaçağı makaron, 230 sahte TAPDK bandrolü bularak muhafazaya aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.K'nin kaçak sigara imal ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bursa 'da düzenlenen operasyonda 124 bin 420 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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