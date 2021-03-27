Bursa'da 13 bin dal kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, 13 bin dal sigara ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Anadolu Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depoda ve depoyu kullanan Alpay A'nın aracında arama yaptı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen depoda, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 7 bin 200 makaronlara sarılmış dal sigara, 30 bin 200 boş makaron, 33 kilogram kıyılmış tütün, 80 kesilmiş bandrol, 600 kilitli poşet ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada 5 bin 800 makaronlara sarılmış dal sigara bulundu.

Alpay A, gözaltına alınırken, el konulan malzemeler, Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.