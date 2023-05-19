Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi

19.05.2023 16:04

İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnegöl ilçesinde 13 günde 3 bisiklet 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

15 gün önce Mahmudiye mahallesinde ki caminin bahçesinden park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinden eşkalini tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, peşine düştü.

HER GÜN BİR MOTOSİKLET ÇALDI

Olayın ardından şüpheli her gün bir motosiklet çaldı. 13 motosiklet çalan şüpheli Selçuk K.(41), polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi - Son Dakika
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