Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

20.05.2023 03:38

İnegöl ilçesinde 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl ilçesinde 13 günde 3 bisiklet 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

15 gün önce Mahmudiye mahallesinde ki caminin bahçesinden park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinden eşkalini tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, peşine düştü. Olayın ardından şüpheli her gün bir motosiklet çaldı. 13 motosiklet çalan şüpheli Selçuk K.(41), polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı'na çok konuşulacak teklif: Anayasa değişikliği konusunda beraber çalışmaya hazırız
00:41 Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı'na olay teklif: Anayasa değişikliği konusunda beraber çalışmaya hazırız
00:33 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık çağırdı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim
00:24 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Seni de bekleriz, gençlerin önünde mertçe yüzleşelim
00:14 İmamoğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
23:58 İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
23:39 Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı
23:25 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vaatlerini sıraladı
23:08 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediğine yönelik iddiaları yalanladı
23:01 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediğine yönelik iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 03:48:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement