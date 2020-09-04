Bursa'da 13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
BURSA'da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik yaptığı uygulamalarda aralarında 10 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö.'nün de bulunuğu 3 kişi yakalandı.
BURSA'da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik yaptığı uygulamalarda aralarında 10 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö.'nün de bulunuğu 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Umuma açık yerlerde kimlik kontrolü yaparak şüphelilerin üzerini arayan ekipler ayrıca GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada 10 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. yakalandı. Ayrıca, yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Ö. ile hırsızlık suçundan 12 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan A.D. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:11 - Kaynak: DHA
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