Bursa'da 14 bin kişiye maske cezası - Son Dakika

Bursa'da 14 bin kişiye maske cezası

Korona virüs salgınında rakamların yüksek çıktığı şehirlerden Bursa'da polis ekipleri denetliyor, vatandaş maskesiz çıkmaya devam ediyor

BURSA - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs rakamlarında en büyük artışın yaşandığı ikinci şehir olan Bursa'da 2126 polis ekibi denetimlerini sıklaştırdı. Son bir haftada Bursa genelinde 14 bin 109 kişiye maske kullanmadıkları gerekçesiyle 12 milyon 698 bin lira idari para cezası kesildi. Para cezalarının tebligatları kaymakamlıklar tarafından adreslere gönderilmeye başlanırken, ödeme yapmayanların elektronik haciz işlemiyle karşı karşıya kalacakları öğrenildi.

Bursa'da 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte artan korona virüs vakalarına karşı Bursa polisi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle maske takmayanlara yönelik yapılan denetimlerde Valilik emirlerine uymadıkları gerekçesiyle bir haftada 14 bin 109 kişiye 12 milyon 698 bin lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla ilgili mücadele hız kesmeden devam ediyor. Normalleşme sürecine girilmesinin ardından vaka sayılarında artış olmasının ardından birçok ilde olduğu gibi Bursa'da da maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimlerini arttıran Bursa polisi gece gündüz demeden vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor. Ekipler, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor.

Bir haftada 14 bin kişiye maske cezası

Bursa genelinde en işlek caddelerde ve meydanlarda görev 2126 polis ekibi maskesiz dolaşanları maske takma konusunda uyarırken, denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra Asayiş, Çocuk Şube, Trafik Denetleme, Bölge Trafik, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik, Güvenlik, Spor Güvenliği, Siber, Foto Film Şubeleri'nde görevli polislerin de sokakta görev yaptığı ve maske takmayanlara idari para cezası kestiği öğrenildi.

Öte yandan maliye uzmanları İlçe Kaymakamlıkları vasıtasıyla idari para cezalarının sisteme işlendiği ve ödemelerin tebligatlarının kısa sürede başlayacağı, ödeme yapmayanlara elektronik haciz gelebileceğini ifade ettiler.