Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor
7 saat önce
Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden 13 Aralık'ta ayrılan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan o tarihten sonra haber alınamadı.
Yanına bazı eşyalarını da aldığı öğrenilen Uzun için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Emniyet yetkililerince başlatılan çalışma sürüyor.
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