Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor

7 saat önce

Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor, System.String[]

Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden 13 Aralık'ta ayrılan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan o tarihten sonra haber alınamadı.

Yanına bazı eşyalarını da aldığı öğrenilen Uzun için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Emniyet yetkililerince başlatılan çalışma sürüyor.

Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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