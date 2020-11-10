Bursa'da 14 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, 2006'da M.Ö.'yü (36) öldüren ve 14 yıldır 'kasten adam öldürmek' suçundan 36 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan M.İ. (43), düzenlenen operasyonla evde yakalandı. M.İ., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında Mudanya Caddesi'ndeki restoranın önünde M.Ö.'yü silahla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 36 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 14 yıldır firari olan M.İ.'nin Osmangazi'nin Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Ekipler, firari hükümlü M.İ.'nin yaşadığı eve dün operasyon düzenledi. Operasyonda M.İ. yakalanarak, gözaltına alındı. M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.