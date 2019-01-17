Bursa'da 15 Bin Liralık Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde 15 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında, T.T. isimli şahsın ikamet ettiği Yeni Mahalle
'deki eve baskın yapıldı. Yapılan aramada evin içerisinde selvi ve met olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Uyuşturucunun piyasa değerinin 15 bin lira olduğu öğrenilirken, zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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