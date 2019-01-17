Son Dakika Haberleri: Bursa'da 15 Bin Liralık Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da 15 Bin Liralık Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Bursa'da 15 bin liralık uyuşturucu ele geçirildiBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da 15 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında, T.T. isimli şahsın ikamet ettiği Yeni Mahalle'deki eve baskın yapıldı. Yapılan aramada evin içerisinde selvi ve met olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Uyuşturucunun piyasa değerinin 15 bin lira olduğu öğrenilirken, zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa
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