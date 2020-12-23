Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: Kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Muhammed D. (24), ile polis ekipleri arasında yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce cadde üzerindeki dükkanlara ardından da elektrik direğine çarptı. Muhammed D., kazanın ardından olay yerinde kaçarken, polisin otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ertuğrul Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyreden Muhammed D. yönetimindeki 34 CCP 115 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler ekipleri şüphelinin peşine düştü. İzini kaybettirmeye çalışan Muhammed D., yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sırasında Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde aşırı hız etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce cadde üzerindeki 3 iş yerine zarar verdi ardından beton elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTIKazada bir iş yerinin cam vitrini parçalanırken, otomobilin kırılan camından çıkan Muhammed D. olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ara sokaklarda izini kaybettiren şüpheli Muhammed D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKontrolden çıkan otomobilin çarparak zarar verdiği iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin hızla beton elektrik direğine çarpması ardından da şüphelinin otomobilden inerek kaçması görülüyor.