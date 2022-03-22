Bursa'da "15'liler Saygı Alayı" oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da "15'liler Saygı Alayı" oluşturuldu

22.03.2022 12:18
Bursa'da "15'liler Saygı Alayı" oluşturuldu

Bursa'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, "15'liler Saygı Alayı" gerçekleştirildi.

Bursa'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, "15'liler Saygı Alayı" gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, savaş döneminde öğrencilerini Çanakkale'ye gönderdiği için mezun veremeyen okullardan Bursa Erkek Lisesi ve Kültür Akademisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, askeri giysili öğrenciler, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde kortej yürüyüşü yaptı.

Kapalı Çarşı'dan geçerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binası önüne gelen alay, burada ellerindeki Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim'i öperek, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e teslim etti.

Daha sonra öğrenciler, İbrahimpaşa Kültür Merkezinde "Çanakkale Savaşlarında Bursa ile Yenişehirli Kahraman Müstecip Onbaşı'nın Rolü ve Önemi" başlıklı semineri dinledi.

Ardından Yenişehir ilçesine giden öğrenciler, Orhaniye köyünde Müstecip Onbaşı kabrini ziyaret etti ve kortej yürüyüşüne katıldı.

"15'liler Saygı Alayı", duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

YORUMLAR
500
Kınalı kuzular gururla anıldı Kınalı kuzular gururla anıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Savaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da '15'liler Saygı Alayı' oluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
12:00 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusların gıda ve mühimmat stoku azaldı
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da "15'liler Saygı Alayı" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement