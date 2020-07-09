Bursa'da 15 lira çalıp kaçan maskeli hırsızlar kameraya takıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren maskeli hırsızlar 15 lira parayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren maskeli hırsızlar 15 lira parayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak zanlıları kısa sürede yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında beyaz bir araçla iş yerinin önüne gelen 3 maskeli hırsız kapalı olan kapıyı levyeyle zorlayarak içeriye girdiler. İki şahıs içeriye girerken diğer şahıs ise açık olan kapıyı kapatarak dışarıda gözcülük yaptı. İçeride değerli eşya arayan hırsızlar aradıklarını bulamayınca kasada bulunan 15 lirayı alıp geldikleri gibi kayıplara karıştılar. Gelen sesler üzerine üst katta oturan vatandaşlar durumu polis ve dükkan sahibine bildirdi. Olay yerine gelen iş yeri sahibi kapının açık olduğu fark etti. İçeriye giren sahibi hırsızların sadece 15 lira bozuk para aldığını tespit etti. Polis ekipleri ise hırsızların girdiği işyerinde incelemede bulundu. Hırsızların o anları ise sanayi saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Başvuru sonrası araştırma yapan polis ekipleri zanlıları kısa sürede yakalamayı başardı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:11 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da 15 lira çalıp kaçan maskeli hırsızlar kameraya takıldı - Son Dakika
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