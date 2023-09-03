Bursa\'daki orman yangını 17. saatinde kontrol altında

Bursa Mudanya'da dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 17 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla yangına müdahale edildi.

EKİPLERHAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE ETTİ

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalar havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yürütüldü.

RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Bölgede, zaman zaman şiddetli rüzgar etkili olurken, mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım etti. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.