Bursa'daki orman yangını 17. saatinde kontrol altında - Son Dakika

Bursa'daki orman yangını 17. saatinde kontrol altında

Bursa\'daki orman yangını 17. saatinde kontrol altında
Son Güncelleme: 03.09.2023 09:27

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, 17. saatin sonunda ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Bursa Mudanya'da dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 17 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla yangına müdahale edildi.

Bursa'da 15 Saattir Devam Eden Orman Yangını Söndürme Çalışmaları

EKİPLERHAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE ETTİ

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalar havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yürütüldü.

Bursa'da 15 Saattir Devam Eden Orman Yangını Söndürme Çalışmaları

RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Bölgede, zaman zaman şiddetli rüzgar etkili olurken, mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım etti. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.

Bursa'da 15 Saattir Devam Eden Orman Yangını Söndürme Çalışmaları
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'daki orman yangını 17. saatinde kontrol altında - Son Dakika
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