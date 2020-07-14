Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi - Son Dakika

Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi

Bursa'da 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Meydanında düzenlenecek olan "Demoktasi" mitingi etkinliği nedeni ile araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu.

Bursa'da 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Meydanında düzenlenecek olan "Demoktasi" mitingi etkinliği nedeni ile araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapanacak yollar şu şekilde olacak.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti Haşimişcan Caddesi gidiş istikametinde bulunan Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağına kadar gidiş ve Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön;


Altıparmak Caddesi (Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi)Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, Fevzi Çakmak Caddesi (Demokrasi Meydanı Hakimiyet Kavşağı Arası her iki yönde) 15 Temmuz 2020 günü saat: 16.30' dan 16 Temmuz 2020 günü saat: 05.: 00' a kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.


Acem Reis Cami istikametinden, Haşimişcan Caddesi istikametine ve İnönü Caddesinden Haşimişcan Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametlerine trafik durumuna göre zaman zaman araç trafiğine kapatılacaktır.


Gençosman Kavşağından- Kent Meydanı- Uluyol Kavşağı- Hakimiyet Kavşağının geliş ve gidiş istikameti şerit daraltma uygulanarak zaman zaman kısa süreli araç trafiğine kapatılacaktır.


Sancak Koşusu'nun başlayacağı saat: 21.30'dan koşunun biteceği saate kadar Hamzabey Caddesi-Çekirge Caddesi kavşağından itibaren (Çekirge Caddesi-Altıparmak Caddesi) Demokrasi Meydanı istikametine ana yollar ile bağlantı yolları her iki yön trafiğe kapatılacaktır.


Altarnatif güzergahlar şu şekilde olacak


Altıparmak Caddesi- Stad Kavşağından- İzmir yoluna çıkmak isteyen sürücüler Çekirge Caddesi - Çelik palas Lambalar- Kükürtlü- Acemler istikametler- Ankara yoluna çıkmak isteyen sürücüler Altıparmak- İpekiş- Merinos Gençosman, ya da İnönü- Setbaşı- Yeşil istikametlerini, İstanbul yoluna gitmek isteyen sürücüler Gençosman- İstanbul yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. - BURSA

Demokrasi Meydanı, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi - Son Dakika
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