Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuldu - Son Dakika

Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuldu

Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuldu Bursa'da 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olanlar için mevlüt okutuldu.

Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuldu

Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

BURSA - Bursa'da 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olanlar için mevlüt okutuldu.

Bursa Müftülüğü tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren asker, polis ve vatandaşlar için öğle namazı öncesi Bursa Ulu Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Camiide mevlüt okunduğu esnada sosyal mesafe kurallarına büyük önem gösterildi.

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:03 Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
22:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlüt okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]