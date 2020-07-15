Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi

BURSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi.

BURSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bursa Valiliği tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, belgesel gösterimi ile başladı. Törene; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dualar okundu. Tören, mehter takımının konseriyle devam etti. Ardından, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı.

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'ASKER GÖRÜNÜMLÜ HAİNLER AZİZ MİLLETİMİZE ALÇAKLIK YAPMIŞTIR'

15 Temmuz şehitlerini anarak, konuşmasına başlayan Vali Canbolat, "Öncesi ve sonrasıyla ciddi dersler içeren 15 Temmuz darbe girişiminin, aradığını ve arzuladığını başka mecralarda, şahıslarda ve topraklarda bulma gayretine girenlerin ne şekilde canavarlaşabileceğini, hangi hile ve oyunlara bulaşabileceğini görmek adına oldukça önem arz etmektedir. Devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler milletimizin vergileriyle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi ve silahlarımızı halkımıza çevirerek, düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ 15 TEMMUZ AKŞAMI DESTAN YAZDI'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazmışlardır. Şehitlerimiz gönlümüzdeki yerleri daima muhafaza edecekler. Bugün ortaya çıkan bir gerçek var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Türkiye artık 15 Temmuz öncesinden daha da güçlüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz güvence altındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Devletimiz, milletimiz ile el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan bu hainleri temizlemiştir. Artık bizim tek bir hedefimiz var. Bizden sonraki nesillere daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak" diye konuştu.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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