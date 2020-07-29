Bursa'da 15 yaşındaki genç boynundan ve göğsünden yaralandı - Son Dakika

Bursa'da 15 yaşındaki genç boynundan ve göğsünden yaralandı

BURSA - Bursa'da 16 yaşındaki genç parkta şakalaşırken 15 yaşındaki başka bir genci boynundan ve göğsünden tabancayla vurdu.

Olay, Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren K. arkadaşlarıyla birlikte buluşmak için parka gitti. Parka giderken de yanına nerden aldığı henüz öğrenilenemeyen tabancayıda alan Eren K., arkadaşlarıyla şakalaşırken tabanca aniden ateş aldı. Ateş alan tabancadan çıkan kurşunlardan Ali Kıvanç B. boynundan ve göğsünden yaralandı. Ali Kıvanç B. kanlar içerisinde yerde kalırken Eren K. hızla olay yerinden uzaklaştı.

Tabancayı nereden bulduğunu söylemedi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kıvanç B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Kıvanç B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçarken Hürriyet Mahallesinde polis tarafından gözaltına alınan Eren K.'nın ilk ifadesinde tabancayı nereden aldığını söylemediği öğrenildi.