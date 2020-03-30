Bursa'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi - Son Dakika

BURSA'da, piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen yaklaşık 1500 yıllık insan figürlü heykeller ile çok sayıda sikke ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir'de yaşayan Ş.E.'nin elinde bulunan piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen 1500 yıllık heykeller ile çok sayıda sikkeyi satmak için Bursa'ya geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.E. ile birlikte, pazarlığa gelen H.K., S.P. ve A.A. yakalandı. Ayrıca operasyonda, 4 adet Helenistik, 3 adet Frigya dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile 1 adet altın kolye ucu, 2 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke olmak üzere 26 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.El konulan tarihi eserler, Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne gönderilirken, Ş.E., H.K., S.P. ve A.A. hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu' gereğince işlem yapılarak, serbest bırakıldı.